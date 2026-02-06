Morte improvvisa della neonata a Vittoria: nessuna evidenza dall’autopsia. Questo sabato i funerali

Il corpicino della neonata, morta improvvisamente lo scorso 30 gennaio mentre la mamma la stava allattando. è stato riconsegnato alla famiglia. Nel pomeriggio di ieri, si sono svolte le operazioni legate all’esame autoptico, disposto dal pm in fase di incidente probatorio. Compito del medico legale incaricato, la dottoressa Francesca Berlich, è quello di determinare le cause del decesso.

Stando alle prime indiscrezioni, dall’esame di ieri pomeriggio al quale ha assistito anche l’avvocato Valerio Palumbo, legale della madre che risulta unica indagata (atto dovuto, a garanzia del diritto alla difesa, per gli accertamenti disposti), non sarebbe emersa alcuna evidenza. Al termine delle operazioni, il magistrato ha firmato il nulla osta per la restituzione della piccola alla famiglia. Bisognerà attendere gli esami sui prelievi effettuati. Novanta giorni il termine per la consegna della relazione. I funerali della piccola sono previsti per domani sabato 7 febbraio alle ore 11 alla Basilica di San Giovanni a Vittoria.

