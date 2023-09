Morte di Samuele Giudice: la compagna nomina un consulente

Ci sarà un altro tecnico ad affiancare l’ingegnere Rocco Di Dio, perito nominato dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ragusa per determinare velocità, posizione e la direzione del veicolo che ha investito, uccidendolo, Samuele Giudice, carrozziere 38enne, l’11 luglio scorso sulla Sp 25 Ragusa – Marina di Ragusa, mentre stava attraversando la strada. L’attuale compagna di Samuele Giudice, madre di due dei suoi figli e in attesa del terzo, attraverso il suo legale, l’avvocato Giovanni Mangione, ha depositato martedì mattina in tribunale la nomina di un consulente di che parteciperà all’incidente probatorio. Si tratta dell’ingegnere Pietro Barracca. Le operazioni sono previste per il prossimo 2 ottobre; il tratto di strada interessato dai rilievi verrà inibito al transito.