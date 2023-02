Nella notte del 2 Febbraio 2023, un gruppo di Consiglieri Comunali di Pachino ha occupato l’Aula del Consiglio Comunale in seguito alla morte di un giovane residente che si è recato al Punto di Primo Intervento (P.T.E.) senza trovare un medico disponibile. La comunità di Pachino è stata colpita da una serie di emergenze sanitarie, tra cui la carenza di servizi essenziali come la guardia medica, il consultorio, il P.T.E. e il P.T.A. Nonostante le precedenti proteste, la situazione non è stata risolta. La Sindaca ha tentato di segnalare la questione ai vertici dell’Azienda Sanitaria Provinciale (A.S.P.), ma senza successo.

E così come nella provincia di Ragusa, dove l’emergenza legata alla carenza di personale medico è stata affrontata nel corso di una riunione del comitato dei sindaci.

La morte del giovane, Sebastiano Morana, è considerata la dimostrazione dell’abbandono del territorio sotto il profilo sanitario. In assenza di rassicurazioni tempestive dai vertici dell’A.S.P., i Consiglieri Comunali hanno deciso all’unanimità di intraprendere questa forma di protesta, inviando una richiesta d’intervento al Prefetto di Siracusa. La protesta è stata giustificata anche dalla comunicazione del Direttore del Distretto Sanitario di Noto, che ha evidenziato la carenza di personale medico.

I Consiglieri Comunali credono che una migliore organizzazione gestionale possa garantire una distribuzione più equa dei servizi sanitari in un territorio che conta 25.000 abitanti e un importante afflusso turistico. In attesa di un intervento del rappresentante del Governo, i Consiglieri Comunali stanno lavorando con le forze politiche, sociali e sindacali per organizzare una petizione popolare a difesa del diritto alla salute.