Monterosso, inaugurato un centro di distribuzione del Banco Alimentare per famiglie in difficoltà

A Monterosso Almo è stato inaugurato un centro di distribuzione del Banco Alimentare, grazie all’iniziativa del Lions Club Ragusa Monti Iblei e della locale Pro Loco, entrambe presiedute da Giovanni Morale, con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Il centro, situato in via Failla, opera in locali messi a disposizione da una famiglia del luogo e fornisce alimenti gratuiti a ottanta persone in difficoltà.

Un servizio per le famiglie più fragili

Il servizio è destinato alle famiglie più fragili di Monterosso Almo, sia residenti che domiciliate, che non hanno reddito o lavoro, e a quelle che, nonostante un’occupazione, vivono al di sotto della soglia di povertà. Un altro obiettivo del Lions Club e della Pro Loco è ridurre lo spreco alimentare redistribuendo eccedenze alimentari, ovvero prodotti non più commercializzabili ma perfettamente commestibili.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato il sindaco Salvatore Pagano, il presidente del Lions Club Ragusa Monti Iblei e della Pro Loco Giovanni Morale, e il sindaco di Giarratana Lino Giaquinta. Giovanni Morale ha commentato: “A Monterosso Almo nasce un luogo che, grazie all’immensa generosità dei volontari, del Banco Alimentare, del Lions Club Ragusa Monti Iblei e della Pro Loco, ha lo scopo di aiutare le famiglie della nostra comunità che fanno più fatica a soddisfare i bisogni essenziali quotidiani”.

Il centro di distribuzione alimenti è aperto su appuntamento, con orari comunicati presso la sede.

