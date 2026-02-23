Nell’ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES 2021-2027), l’ASP di Ragusa sta implementando un importante potenziamento strutturale, tecnologico e formativo dei Consultori Familiari della provincia, con un focus particolare sulla salute della donna in tutte le fasi della vita. L’intervento, previsto dalla linea progettuale “Il genere al centro della cura”, ha visto l’investimento di […]
Monterosso ha la sua consulta giovanile: Stefano Morello eletto presidente
23 Feb 2026 08:58
Si apre una nuova fase per la partecipazione giovanile nel Comune di Monterosso Almo con l’elezione di Stefano Morello a Presidente della Consulta Giovanile. Un momento significativo per la comunità, che segna un passo avanti nel coinvolgimento attivo delle nuove generazioni nella vita istituzionale e sociale del territorio.
L’elezione si è svolta in un clima di confronto costruttivo e dialogo democratico, testimoniando la maturità e la responsabilità dei giovani coinvolti nel percorso.
L’obiettivo dichiarato è lavorare in sinergia con la nuova Presidenza per valorizzare idee, progetti e proposte che possano incidere concretamente sul futuro della comunità.
Un segnale forte per la partecipazione giovanile
L’elezione di Stefano Morello rappresenta molto più di un semplice passaggio formale. È il segnale di una generazione che vuole essere protagonista, che chiede spazio e responsabilità, che dimostra come la democrazia partecipativa possa tradursi in azioni concrete.
La Consulta Giovanile si conferma così uno strumento fondamentale per favorire il dialogo tra istituzioni e nuove generazioni, rafforzando il senso di appartenenza e la cultura civica.
