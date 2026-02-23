Monterosso ha la sua consulta giovanile: Stefano Morello eletto presidente

Si apre una nuova fase per la partecipazione giovanile nel Comune di Monterosso Almo con l’elezione di Stefano Morello a Presidente della Consulta Giovanile. Un momento significativo per la comunità, che segna un passo avanti nel coinvolgimento attivo delle nuove generazioni nella vita istituzionale e sociale del territorio.

L’elezione si è svolta in un clima di confronto costruttivo e dialogo democratico, testimoniando la maturità e la responsabilità dei giovani coinvolti nel percorso.

L’obiettivo dichiarato è lavorare in sinergia con la nuova Presidenza per valorizzare idee, progetti e proposte che possano incidere concretamente sul futuro della comunità.

Un segnale forte per la partecipazione giovanile

L’elezione di Stefano Morello rappresenta molto più di un semplice passaggio formale. È il segnale di una generazione che vuole essere protagonista, che chiede spazio e responsabilità, che dimostra come la democrazia partecipativa possa tradursi in azioni concrete.

La Consulta Giovanile si conferma così uno strumento fondamentale per favorire il dialogo tra istituzioni e nuove generazioni, rafforzando il senso di appartenenza e la cultura civica.

