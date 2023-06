Monterosso Borgo D’Italia: per il piccolo comune degli iblei in arrivo i fondi

La Regione Sicilia, tramite l’Assessorato alle Autonomie Locali, premia con 500 mila euro i suoi “Borghi più belli d’Italia”, ovvero quelle piccole comunità riconosciute dall’omonima associazione privata che promuove i piccoli centri abitati italiani con una qualifica di “spiccato interesse storico e artistico”.

Monterosso premiato come borgo d’Italia

In provincia di Ragusa a beneficiare di questo stanziamento sarà il comune di Monterosso Almo che potrà utilizzare i fondi a lui destinati per l’attivazione o il potenziamento dei servizi di accoglienza e promozione turistica del territorio. In tutto, al piccolo comune degli iblei, andranno 17 mila euro.

Una cifra non altissima ma che comunque riconosce a una delle perle degli iblei un ruolo fondamentale.

Monterosso Almo è celebre per il suo piccolo centro storico caratteristico, per il suo presepe vivente e, soprattutto, è una delle mete più ambite per gli amanti del trekking: moltissimi, infatti, scelgono proprio i monti attorno alla città per suggestive escursioni naturalistiche.