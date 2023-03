A Modica e Monterosso Almo fondi per impianti di compostaggio di comunità

Modica e Monterosso Almo, due comuni della provincia di Ragusa, hanno ricevuto un finanziamento importante dall’Assessorato all’Energia per realizzare un impianto di compostaggio di prossimità dei rifiuti organici. Questa è una notizia molto positiva, perché il compostaggio è un processo sostenibile che permette di ridurre la quantità di rifiuti che finiscono in discarica e di produrre un fertilizzante naturale per l’agricoltura.

Il deputato regionale Ignazio Abbate ha annunciato che Modica riceverà 440 mila euro per l’impianto di compostaggio, mentre Monterosso Almo ne riceverà 212 mila. Questi finanziamenti permetteranno ai due comuni di avviare il processo di realizzazione degli impianti e di iniziare a gestire in modo sostenibile i rifiuti organici prodotti dalla popolazione.

L’impianto di compostaggio di prossimità è una soluzione innovativa per la gestione dei rifiuti organici, che permette di ridurre i costi di trasporto e di trattamento dei rifiuti e di produrre un fertilizzante di alta qualità. Inoltre, il compostaggio riduce le emissioni di gas a effetto serra, contribuendo alla lotta contro il cambiamento climatico.

La scelta di finanziare questi due progetti dimostra la volontà della Regione Siciliana di investire in soluzioni innovative e sostenibili per la gestione dei rifiuti. Il compostaggio di prossimità è una soluzione che può essere applicata anche in altri comuni della regione, contribuendo a migliorare la qualità dell’ambiente e a creare posti di lavoro nel settore della gestione dei rifiuti.