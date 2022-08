Montalbano sono! E in alta definizione. Dal 14 settembre il ritorno in tv

In Viale Mazzini preparano proprio un bel regalo per gli appassionati de "Il commissario Montalbano".

Nel palinsesto autunnale, infatti, sono previste su Rai1 – fatte salve modifiche dovute alla campagna elettorale – dal 14 settembre al 26 ottobre sette puntate della storica serie tv tratta dalla penna di Andrea Camilleri e interpretata da Luca Zingaretti.

In particolare, ogni mercoledì andranno in onda le prime puntate che a partire dal 1999 furono trasmesse su Rai2, prima che la fiction – capace di raggiungere punte di ascolto ben oltre i dieci milioni di spettatori e il 40% di share – dalla quarta stagione traslocasse definitivamente sull'ammiraglia.





"Il commissario Montalbano", che in totale annovera 37 episodi, è stata la prima serie italiana venduta all'estero e negli anni trasmessa in oltre 60 Paesi tra Europa e resto del mondo. In particolare, le prime quattro puntate, girate da Alberto Sironi, si presenteranno agli spettatori in una nuova veste. I titoli sono "Il ladro di merendine", "La voce del violino", "La forma dell'acqua" e "Il cane di terracotta".