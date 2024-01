Montalbano: nuove prospettive per la fiction Rai. Forse senza Zingaretti? Ecco una mezza conferma

Nel mondo della televisione italiana, l’iconico Commissario Montalbano potrebbe fare il suo ritorno, ma con una nuova prospettiva e senza l’indimenticato volto di Luca Zingaretti. Le voci che circolano riguardo a una possibile ripresa della serialità della fiction Rai senza il suo interprete originale stanno suscitando l’interesse del pubblico, anche se il destino del celebre personaggio rimane avvolto nel mistero.

Fine di un’era con Zingaretti?

Dopo quasi tre anni dall’ultima puntata di Montalbano, Luca Zingaretti ha annunciato definitivamente l’addio al ruolo che lo ha reso un’icona della televisione italiana. La sua decisione, nel 2021, ha lasciato il pubblico senza parole, poiché il Commissario Montalbano era diventato parte integrante del tessuto televisivo nazionale.

Con la scomparsa di altre figure chiave legate al mondo di Montalbano, come lo scrittore Andrea Camilleri e il regista Alberto Sironi, sembrerebbe che la possibilità di un ritorno in onda per la serie non abbia molto senso.

Una nuova ipotesi di serialità

Tuttavia, la direttrice di Rai Fiction ha svelato che al vertice di Viale Mazzini stanno ragionando su un’interessante ipotesi: portare avanti la serialità della fiction anche senza Luca Zingaretti nel ruolo del Commissario Montalbano. Questa ammissione parziale ha acceso la curiosità degli spettatori che, pur avendo accettato la scelta di Zingaretti, sperano ancora di rivedere le avventure del commissario di Vigata.

Il possibile successore

Se Zingaretti non tornerà, chi potrebbe prendere il suo posto? Un nome che circola con insistenza è quello di Michele Riondino, l’attore che ha già interpretato il commissario nel prequel della fiction, “Il Giovane Montalbano”. L’esperienza di Riondino nel ruolo potrebbe rappresentare una transizione fluida per il pubblico affezionato.

Un nuovo capitolo in arrivo?

Nonostante siano solo voci di corridoio, l’idea di una nuova serialità di Montalbano senza Zingaretti sta alimentando la speranza tra gli appassionati. L’ipotesi di vedere il Commissario in nuove avventure, magari con un volto diverso, potrebbe portare a un capitolo inaspettato e intrigante per questa amata fiction italiana. Mentre il futuro della serie rimane incerto, una cosa è certa: Luca Zingaretti non vestirà più i panni di Salvo Montalbano. Intanto sono molti i tour Montalbano che appassionano gli spettatori desiderosi di scoprire i luoghi della fiction televisiva.