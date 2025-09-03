Momenti di panico ad Acate: forse voleva far esplodere un palazzo. Uomo albanese bloccato e sottoposto a tso

Ad Acate momenti di paura per una fuga di gas che ha reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, chiamati per mettere in sicurezza un immobile del centro cittadino.

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Sicilia, all’origine dell’allarme ci sarebbe stato il gesto di un uomo, di origine albanese e con problemi psichiatrici, che avrebbe tentato di far saltare in aria il palazzo utilizzando alcune bombole di gas. Sempre secondo il giornale, l’uomo sarebbe stato arrestato.

Al momento, tuttavia, non vi sono conferme ufficiali. La certezza riguarda invece l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno operato per scongiurare pericoli e mettere in sicurezza la zona.

Un episodio che ha destato forte apprensione tra i residenti e che resta al centro delle verifiche delle autorità competenti. foto tratta da facebook di Franco Assenza

© Riproduzione riservata