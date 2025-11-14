“Molteplice e Invisibile”: la nuova mostra di Massimiliano Brullo a Ragusa

Dal 22 al 30 novembre 2025, il Centro Commerciale Culturale di Ragusa ospita la mostra personale di pittura di Massimiliano Brullo (Vittoria, 1977), intitolata “Molteplice e Invisibile”. L’inaugurazione si terrà sabato 22 novembre alle ore 18. L’esposizione, patrocinata dal Comune di Ragusa, presenterà circa trenta nuovi lavori, tra acrilici e pastelli ad olio su carta, e resterà aperta tutti i giorni, domenica e festivi compresi, con ingresso libero.

Volti e funghi: una ricerca sulle identità e i sistemi nascosti della natura

La mostra propone due linee tematiche principali: i volti umani e i funghi. I primi rappresentano le molteplici identità delle persone, sia in primi piani singoli sia in composizioni più complesse dove le figure convivono caoticamente, suggerendo disconnessione e lontananza umana. Una delle opere principali, “That’s Life”, è anche la copertina del catalogo espositivo.

I funghi, invece, simboleggiano sistemi invisibili ma fondamentali, connessi in maniera orizzontale e paritetica, proprio come le relazioni tra gli elementi della natura. Attraverso queste rappresentazioni, Brullo esplora le complessità dell’identità umana e la necessità di guardare oltre le apparenze superficiali.

Arte contemporanea ed eco-critica

Brullo colloca la propria ricerca nella contemporaneità, affrontando tematiche come sostenibilità, responsabilità e sfide etiche sociali e ambientali. I suoi lavori, con forme eccentriche ed esasperate, invitano a riflettere sul ruolo dell’uomo nella natura e sulle connessioni profonde tra gli elementi dell’ambiente e della società.

La mostra sarà visitabile dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30, con ingresso libero per tutti gli appassionati di arte e cultura.

