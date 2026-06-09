Modica vola sul podio mondiale: gli studenti dell’“Archimede” vincono il premio internazionale FEE

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Modica celebra un prestigioso successo internazionale che porta in alto il nome della città nel panorama dell’educazione ambientale globale. Gli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Archimede” hanno conquistato il primo premio assoluto nella competizione “Young Reporters for the Environment”, promossa dalla Foundation for Environmental Education (FEE), tra le principali organizzazioni mondiali dedicate alla sostenibilità e all’educazione ambientale.

Un risultato che rappresenta motivo di grande orgoglio per l’intera comunità modicana e che conferma la qualità dei percorsi formativi attivati nelle scuole del territorio, sempre più orientate alla cittadinanza attiva e alla consapevolezza ecologica.

Il riconoscimento è stato assegnato agli studenti delle classi 2A1, 2A2 e 2A3, che si sono distinti tra partecipanti provenienti da diversi Paesi grazie a un reportage fotografico di forte impatto visivo e narrativo. Il lavoro è stato realizzato nell’ambito del progetto Eco-Schools, sviluppato in sinergia con il Comune di Modica, a dimostrazione della solidità della collaborazione tra istituzioni scolastiche ed enti locali.

Il tema della competizione, “Sicurezza alimentare tra siccità e cambiamenti climatici”, è stato affrontato dagli studenti con un approccio multidisciplinare, capace di integrare sensibilità artistica, analisi scientifica e riflessione ambientale. Le immagini premiate raccontano in modo diretto le fragilità degli ecosistemi colpiti dalla crisi climatica, trasformandosi in un potente messaggio di consapevolezza e responsabilità.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’Amministrazione Comunale di Modica, che ha sottolineato il valore educativo e sociale del risultato ottenuto.

“Questo importante riconoscimento internazionale rappresenta motivo di grande orgoglio per l’intera comunità modicana” ha dichiarato l’Assessore alle Politiche Ambientali ed Ecologia Samuele Cannizzaro. “I nostri giovani hanno dimostrato come creatività, impegno e sensibilità ambientale possano diventare un messaggio universale. A loro e ai docenti va il nostro plauso per un lavoro di grande valore”.

L’assessore ha inoltre evidenziato come il successo si inserisca nel più ampio percorso di sostenibilità promosso sul territorio comunale, rafforzando le iniziative educative portate avanti in collaborazione con le scuole.

“La tutela dell’ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici richiedono un impegno condiviso che parte dalla formazione delle nuove generazioni. Questo risultato dimostra che i nostri studenti sono pronti a diventare protagonisti del cambiamento”.

La cerimonia di celebrazione si è svolta presso l’Aula Magna dell’Istituto “Archimede”, alla presenza del dirigente scolastico prof. Rosolino Balistrieri, dei rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, dei docenti e delle famiglie degli studenti.

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