Modica: un 18enne arrestato per droga

Un 18enne straniero è stato arrestato dalla polizia di Modica con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane era stato precedentemente notato dagli agenti a causa del frequente movimento di ragazzi nei pressi di una piccola abitazione situata nella zona alta di Modica, raggiungibile quasi esclusivamente a piedi.

LA PERQUISIZIONE



Durante la perquisizione domiciliare, sono stati trovati 30 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 120 euro in banconote di piccolo taglio. Parte della droga sequestrata era confezionata in 10 monodosi termosaldate, mentre un’altra parte doveva ancora essere lavorata.

Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato ed è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

