Modica: stipendi pagati in forte ritardo, gli operatori ecologici si asterranno dal lavoro straordinario per sette giorni

Gli operatori ecologici della IGM Modica hanno proclamato sette giorni di astensione dal lavoro straordinario. L’annuncio è stato effettuato dal sindacato FIADEL. Il motivo risiede nella situazione critica dei rapporti di lavoro tra la IGM e i propri dipendenti, con specifico riferimento al mancato pagamento di parte degli stipendi maturati.

Contesto della protesta

Al 16 novembre 2024 risultano insoluti il 40% della retribuzione del mese di settembre 2024 e l’intera mensilità di ottobre 2024. Questa situazione, naturalmente, ha causato un persistente stato di insoddisfazione tra i lavoratori, aggravando le tensioni con l’azienda.

Scioperi precedenti

I lavoratori hanno già effettuato azioni di protesta: il 16 ettembre, il 18 ottobre e il 6 e 7 novembre, sono state effettuate giornate di sciopero.

Nuova iniziativa di protesta



I lavoratori si asterranno dal lavoro straordinario dal 5 al 11 dicembre 2024, garantendo tuttavia i servizi minimi essenziali, come previsto dalla legge 146/90 e dall’accordo nazionale di settore del 1° marzo 2021.

La scelta di astenersi dal lavoro straordinario, piuttosto che optare per uno sciopero generale, rappresenta un tentativo di mantenere attivo un dialogo con l’azienda, tutelando al tempo stesso i diritti dei lavoratori e garantendo un livello minimo di operatività per i servizi essenziali. Tuttavia, la situazione richiede una risoluzione urgente da parte della IGM per evitare ulteriori tensioni e il rischio di escalation del conflitto.

