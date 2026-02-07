Modica, riapre il Geodetico: interventi lampo del Comune dopo i danni del vento

Il Geodetico di via Fabrizio a Modica torna pienamente fruibile già da oggi pomeriggio, grazie a un rapido intervento di manutenzione disposto dal Comune di Modica. La struttura, danneggiata nei giorni scorsi dal forte vento che aveva provocato il distacco di alcuni raccordi della copertura, era stata temporaneamente chiusa alle scuole e alle società sportive per motivi di sicurezza.

Il sindaco Maria Monisteri Caschetto, insieme all’assessore Antonio Drago, ha coordinato i lavori: in meno di 36 ore, i tecnici comunali e le ditte incaricate hanno completato la sistemazione dei raccordi danneggiati, sostituito i fari rotti, riparato le recinzioni e messo in sicurezza il tabellone segnapunti.

“Abbiamo preferito agire invece di polemizzare – ha dichiarato il sindaco Monisteri Caschetto – e in tempi rapidi la struttura è tornata disponibile in condizioni migliori. Ringrazio i tecnici e gli operai per la loro solerzia ed efficienza”.

Il Geodetico, cuore delle attività sportive locali, sarà nuovamente utilizzabile da oggi stesso da studenti e atleti, garantendo sicurezza e funzionalità ottimale.

