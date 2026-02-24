Modica protagonista a Tourisma 2026: i reperti del Museo Civico Belgiorno in mostra a Firenze

Anche nel 2026, la città di Modica sarà protagonista al Tourisma, la fiera dedicata alla promozione dei beni culturali e archeologici in programma al Palazzo dei Congressi di Firenze. L’evento, in calendario per il prossimo 28 febbraio, rappresenta uno dei principali momenti di esposizione e confronto tra realtà culturali nazionali e internazionali.

A rappresentare il patrimonio storico e archeologico di Modica sarà il Museo Civico Franco Libero Belgiorno, con una selezione delle sue mostre archeologiche più significative. Nella sala numero 4, alle ore 11.45 di sabato prossimo, i professori Maurizio Paoletti e Massimo Cultraro presenteranno l’Hydria a figure rosse del V secolo a.C., raffigurante il celebre “Giudizio di Paride”, insieme ai reperti siculi rinvenuti a Modica in via Polara negli anni ’900. Questi ultimi, originariamente conservati nel Museo Paolo Orsi di Siracusa, arricchiscono le collezioni esposte al museo civico, offrendo un panorama unico delle testimonianze archeologiche del territorio.

La presentazione delle collezioni sarà curata dal professore Giovanni Di Stefano, direttore onorario del museo, che guiderà il pubblico attraverso le storie dei reperti e il loro valore storico e culturale. L’appuntamento con Tourisma costituisce ogni anno un’occasione di grande visibilità per il territorio di Modica, permettendo di promuovere le iniziative culturali e le ricchezze archeologiche locali davanti a un pubblico nazionale e internazionale.

Il Sindaco di Modica, Maria Monisteri Caschetto, ha sottolineato l’importanza dell’evento: “Tourisma è un momento di esposizione, divulgazione e confronto per tutte le iniziative legate alla comunicazione del mondo antico e alla valorizzazione delle sue testimonianze. L’appuntamento con Modica è sempre molto atteso dal pubblico e rappresenta una straordinaria vetrina per il nostro museo e il territorio”.

© Riproduzione riservata