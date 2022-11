Modica piange Giulia, una ragazza di 16 anni morta per una leucemia fulminante

La città di Modica è sconvolta e piange per la morte di Giulia, una giovane di 16 anni morta improvvisamente a causa di una leucemia fulminante.

Tutta la città è rimasta incredula e sconvolta per il dolore. Giulia era nota in città, infatti, per la sua grande passione per lo sport. Una ragazza che amava la vita, piena di energia, che purtroppo ha dovuto lasciare questa vita troppo presto.



In queste ore si susseguono i messaggi di cordoglio da parte degli amici sulle pagine social.

Alla famiglia, le più sincere condoglianze da parte della redazione di RagusaOggi.