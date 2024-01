Modica: padre e figlia aggrediscono la polizia con un sacco dell’immondizia. Arrestati

Padre e figlia arrestati a modica per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. I due, già noti alle forze dell’ordine per reati simili, erano stati invitati ripetutamente al commissariato per la notifica di un avviso di conclusione indagini riguardante minacce e stalking nei confronti di un vicino di casa. Poiché non hanno risposto agli inviti, la polizia si è recata al loro domicilio.

LA VICENDA

La famiglia, composta da quattro persone, ha opposto resistenza, rifiutandosi di fornire le proprie generalità e rivolgendo frasi offensive e minacce agli agenti. Durante l’episodio, la figlia ha aggredito violentemente gli agenti con un sacco pieno di rifiuti, mentre il padre ha contribuito all’aggressione. Padre e figlia sono stati bloccati, condotti in Commissariato e successivamente arrestati. Sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, oltre che per lesioni aggravate. Gli altri familiari sono stati denunciati per oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le generalità. L’anziano e la figlia sono rimessi in libertà in attesa del procedimento giudiziario.

