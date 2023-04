Modica: non vengono pagati da 4 mesi: sit in di protesta dei lavoratori della SpM

Ancora un sit in di protesta dei dipendenti della SpM, i lavoratori della società partecipata Servizi per Modica. Il sit in è stato organizzato dai sindacati per mercoledì 26 aprile in piazza Principe di Napoli (piazzale davanti l’ingresso del comune di Modica), dalle ore 16.30 alle ore 20.

I LAVORATORI VIVONO IN CLIMA DI FORTE INCERTEZZA

Un protesta necessaria, dato il clima di forte incertezza in cui vivono i lavoratori: sono ben 4 mesi che i lavoratori non percepiscono stipendio (dicembre, gennaio, febbraio, marzo).

Uno scaricabarile infinito fra comune e società con l’unico risultato che i lavoratori, già duramente colpiti dalla spirale inflazionistica, continuano ad attendere il saldo.

10 giorni fa è stato versato il 70% dello stipendio di novembre, gesto ritenuto da tutti umiliante.

Il sit-in del 26 aprile sarà il primo di una serie di azioni di protesta che tenderanno ad incrementarsi nei prossimi giorni, fino al completo accoglimento delle richieste economiche e all’avvio di procedure concrete a salvaguardia dei posti di lavoro di tutti i 79 dipendenti.