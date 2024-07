Modica: lotta ai fracassoni, multe e sequestri. Scoperta la chat dove gli scooteristi si avvisano dei controlli

Lotta ai “fracassoni” a Modica. La polizia locale ha fermato 27 veicoli ed elevato multe per mancata revisione, assenza di copertura assicurativa, mancanza di documenti di circolazione e guida e trasporto di passeggeri non autorizzato. Inotre, sono stati sottoposti a fermo amministrativo due motocicli.

Le sanzioni

Chi modifica il proprio veicolo incorre in una sanzione pecuniaria che va da 431,00 a 1734,00 euro oltre al provvedimento del ritiro della carta di circolazione; la mancanza o la non omologazione dei dispositivi di equipaggiamento (o il loro posizionamento difforme) è sanzionato con un importo 87,00 a 345,00 euro; l’inefficienza dei dispositivi di equipaggiamento è sanzionata con una pena amministrativa pecuniaria da 42,00 a 173,00 euro; gareggiare in velocità con veicoli a motore è un reato punito con la reclusione da sei mesi ad un anno, la multa da 5.000,00 a 20.000,00 euro, la sospensione della patente da uno a tre anni e il sequestro del veicolo per la confisca.

Durante il servizio sono state rimosse due autovetture lasciate in stato di abbandono dai proprietari in aree pubbliche (uno addirittura aveva chiuso una strada senza uscita), trovate senza copertura assicurativa. Sono scattate anche le sanzioni.

Nel corso dei controlli la polizia locale ha scoperto che i gruppi di scooteristi sono organizzati attraverso le chat, con le quali si “avvisano” tra loro nel caso di controlli in atto da parte delle forze di polizia.

