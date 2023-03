Modica: la piccola Lucrezia torna a casa. Grazie alla generosità di tutti ha effettuato l’intervento al Gaslini

La piccola Lucrezia è tornata a casa, dopo avere subito un intervento al femore e al bacino l’ 8 febbraio scorso al “Gaslini” di Genova dove è ritornata per il controllo dei quaranta giorni.

Lucrezia rientrata a Modica potrà riabbracciare il fratellino nato un mese fa. La storia ha commosso tutti: Lucrezia, 9 anni, aveva bisogno di un delicato intervento che poteva essere effettuato soltanto a Genova. I suoi genitori, Giorgio e Aurora, avevano lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per ottenere il denaro necessario per le spese di viaggio.

IL DELICATO INTERVENTO DI LUCREZIA

Lucrezia è affetta dal Morbo di Perthes al femore e bacino destro, per questo ha dovuto subire un delicato intervento.

Della raccolta fondi si è occupata anche lo Scontrino Sospeso del Movimento Difesa del Cittadino. I fondi in esubero raccolti con lo Scontrino Sospeso e sulla piattaforma GoFundMe, non andranno perduti: per volontà della famiglia, saranno destinati ad un altro bambino che ne ha bisogno, Antonio.

Bentornata a casa, piccola Lucrezia!