Modica: interrotte due serate danzanti, i titolari non avevano autorizzazione. I controlli del territorio

Controlli mirati su persone, veicoli e locali pubblici per verificare la conformità alle prescrizioni, alle autorizzazioni di Pubblica Sicurezza e alle normative specifiche del settore. In due locali a Modica, sono state interrotte serate danzanti a causa dell’assenza delle autorizzazioni necessarie da parte dei titolari.

ALTRI CONTROLLI

Sono questi alcuni dei risultati dei controlli interforze disposti dal questore di Ragusa. Sono stati controllati complessivamente 150 persone e 14 esercizi pubblici. Alcune situazioni richiedono ancora ulteriori accertamenti da parte della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Ragusa per valutare le singole posizioni. Durante i controlli stradali sono state verificate 44 persone, 35 veicoli e sono state riscontrate diverse violazioni del Codice della Strada, principalmente per guida in stato di ebbrezza. Un veicolo è stato sottoposto a fermo e sequestro amministrativo, sono state ritirate quattro patenti di guida e sono stati decurtati 54 punti.