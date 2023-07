Modica: in via Risorgimento tranciata la linea telefonica, ma nessuno la ripristina

In via Risorgimento, a Modica, è stato tranciato il cavo della linea telefonica e al momento non è stato ripristinato. La segnalazione arriva da un nostro lettore, il quale raccolta la disavvenutra di molti residenti della quella zona: “A causa di alcuni lavori del comune di Modica ci hanno tranciato il cavo telefonico e hanno lasciato il tutto fuori senza riasfaltare la buca. Nonostante le segnalazioni ai vigili e agli uffici competenti del comune da mesi nessuno è intervenuto. Purtroppo le macchine al passaggio ridanneggiano la linea telefonica riparata”.

Il nostro lettore, infine, spiega che in zona vi sono persone anziane e invalide che hanno bisogno della linea telefonica perfettamente funzionante ma al momento nessuno controlla e agisce.