Modica guarda all’Europa: attivato il Punto Eurodesk per le opportunità dei giovani

Un nuovo punto di riferimento per i giovani del territorio. Si è svolta oggi a Modica la conferenza stampa di presentazione dello sportello InfoGiovani e del Punto Locale Eurodesk, due servizi dedicati all’informazione, all’orientamento e all’accesso alle opportunità formative, lavorative e di mobilità internazionale.

L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, rappresenta un passo significativo nel rafforzamento delle politiche giovanili e mira a offrire ai ragazzi della città e dell’intera provincia di Ragusa strumenti concreti per costruire il proprio futuro.

Lo sportello alla Biblioteca Salvatore Quasimodo

Lo sportello InfoGiovani sarà attivo all’interno della Biblioteca Comunale Salvatore Quasimodo, luogo simbolo di cultura e conoscenza scelto dall’amministrazione per ospitare uno spazio dedicato all’ascolto e all’orientamento dei giovani.

Gli spazi comunali della biblioteca sono stati messi a disposizione per creare un punto stabile di incontro e supporto per ragazze e ragazzi. All’interno dello sportello sarà possibile ricevere informazioni su percorsi di formazione, opportunità di lavoro, attività di volontariato, programmi europei e iniziative di partecipazione alla vita della comunità.

Modica entra nella rete europea Eurodesk

Accanto allo sportello InfoGiovani, l’attivazione del Punto Locale Eurodesk rappresenta un risultato strategico per il territorio. Grazie a questo servizio, Modica entra ufficialmente nella rete europea Eurodesk, il principale sistema di informazione dedicato ai programmi e alle opportunità promosse dall’Unione Europea per i giovani.

Questo permetterà ai ragazzi del territorio di accedere con maggiore facilità a esperienze di studio, tirocini, scambi culturali e progetti di volontariato internazionale, ampliando così le possibilità di crescita personale e professionale.

Il sindaco Monisteri: “Investire sui giovani significa investire sul futuro”

Durante la presentazione, il sindaco Maria Monisteri ha sottolineato il valore dell’iniziativa per la città.

«Investire sui giovani significa investire sul futuro della nostra città e dell’intero territorio. Vogliamo che i ragazzi sappiano che le istituzioni sono al loro fianco e che Modica può diventare sempre più un luogo in cui costruire il proprio futuro».

Cannizzaro: “Uno spazio di partecipazione e cittadinanza attiva”

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore alle Politiche giovanili Samuele Cannizzaro, che ha evidenziato la portata del progetto.

«Questo servizio nasce con l’obiettivo di creare uno spazio stabile di informazione e supporto per i giovani. Lo sportello InfoGiovani e il Punto Eurodesk non sono soltanto un luogo dove ricevere informazioni, ma uno strumento per promuovere partecipazione, cittadinanza attiva e mobilità internazionale. Entrare nella rete Eurodesk significa aprire il nostro territorio alle opportunità europee».

Orari e contatti

Lo sportello InfoGiovani e il Punto Locale Eurodesk saranno attivi presso la Biblioteca Comunale Salvatore Quasimodo con aperture settimanali dedicate all’accoglienza e all’orientamento dei giovani.

Sarà possibile ricevere informazioni, fissare appuntamenti e restare aggiornati su bandi, opportunità di studio, scambi internazionali ed eventi dedicati alle nuove generazioni attraverso i contatti e le piattaforme social dedicate.

