Modica festeggia: vincita da 47.500 euro al Lotto in Corso Umberto I

La Sicilia torna protagonista del Lotto con vincite importanti. L’ultimo concorso ha premiato Modica con un colpo da 47.500 euro registrato in Corso Umberto I, grazie a tre ambi e un terno centrati dai fortunati giocatori locali.

L’evento fa parte di una serie di vincite significative nella regione durante i concorsi di venerdì 20 e sabato 21 febbraio, che hanno portato complessivamente premi per 79.369 euro in tutta la Sicilia. Venerdì a Menfi, in provincia di Agrigento, un ambo, due ambi Oro e un terno Oro hanno fruttato 21mila euro in Corso dei Mille, mentre a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, una Cinquina Simbolotto ha assegnato 10.869 euro in via Babbaurra.

Il gioco può creare dipendenza patologica

© Riproduzione riservata