Modica diventa più sicura: 33 telecamere con Intelligenza Artificiale h24

La città di Modica diventa sempre più sicura grazie al nuovo sistema di videosorveglianza, finanziato dal Ministero dell’Interno con 250.000 euro. Il sindaco Maria Monisteri Caschetto e gli assessori Antonio Drago e Piero Armenia hanno presentato il completamento del progetto che consente il monitoraggio costante del territorio, dal centro storico alle periferie, fino alle zone rurali e balneari, tramite 33 telecamere gestite da un software basato su Intelligenza Artificiale.

“Modica videosorvegliata è una realtà – spiega il sindaco Monisteri Caschetto – Oggi abbiamo ‘consegnato’ nei fatti un sistema che controlla la città, con server, consolle, monitor e telecamere visibili in un megascreen nella sala controllo della Polizia Locale. Non si tratta di un nuovo sistema, ma del completamento di quello già attivo, che ci ha permesso di identificare gli autori degli ultimi episodi di microcriminalità, come l’incendio delle auto della Guardia di Finanza.”

L’assessore ai Lavori pubblici e Innovazione, Antonio Drago, ha sottolineato il ruolo dell’Intelligenza Artificiale: “Ogni area della città è videosorvegliata e le informazioni arrivano in tempo reale, permettendo una raccolta dati senza precedenti. Il sistema è frutto della collaborazione con Forze dell’Ordine, Viminale, la società Ermeslink e il Comando della Polizia Locale.”

Per il centro storico, l’assessore Piero Armenia evidenzia l’importanza di un controllo stabile e capillare: “Corso Umberto e i vicoli circostanti sono videosorvegliati in modo continuo. I risultati sono già concreti: i responsabili degli ultimi episodi problematici sono stati individuati rapidamente grazie alle telecamere, e l’attenzione continuerà ad aumentare per migliorare la prevenzione.”

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