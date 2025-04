Modica, cuore strategico della DC per la sfida ragusana. Cuffaro alla ricerca dei voti “impossibili” nella lunga notte delle alleanze

Modica non è solo una scelta geografica: è la scelta simbolica e strategica con cui Gianfranco Fidone, sindaco di Acate e candidato alla Presidenza del Libero Consorzio di Ragusa assieme ad Ignazio Abbate, decidono di chiudere la campagna elettorale. Modica diventa quindi questa sera, giovedì 24 aprile, il crocevia delle ambizioni democristiane e il teatro in cui si raduna tutto lo stato maggiore della DC regionale per combattere una battaglia decisiva in vista delle elezioni del 27 aprile. A fianco di Fidone nomi che segnano la mappa del potere centrista in Sicilia: Totò Cuffaro, segretario nazionale, veterano e regista di mille alleanze, ma anche Carmelo Pace (capogruppo DC all’ARS), Ignazio Abbate (presidente Prima Commissione Affari Istituzionali), Stefano Cirillo (segretario regionale) e Anna Maria Aiello (segretaria provinciale). Una presenza corale che, nella grammatica dei consensi, è molto più di una foto di gruppo: è un messaggio al territorio, ma soprattutto agli avversari.

E se la location scelta, è una scelta strategica importante, è nei giorni precedenti al voto i che si gioca la vera partita. Fonti bene informate raccontano di un Totò Cuffaro determinato, quasi ossessionato dalla necessità di “intercettare” ogni possibile consigliere comunale insoddisfatto e possibile franco tiratore, indifferentemente da dove provenga: destra o sinistra poco importa, ciò che conta è alimentare quel progetto “Radici Iblee” che punta a ribaltare i pronostici. E chi conosce Cuffaro sa che non è tipo da arrendersi facilmente né da lasciare nulla al caso: questa Pasqua, per lui, è stata più un tour de force tra telefonate, incontri riservati e contatti a tutto campo che solo una pausa di riflessione spirituale.

La sfida è dunque tutta aperta: e Ragusa potrebbe diventare un importante termometro degli equilibri regionali Quello di Modica di stasera non sarà soltanto un incontro, ma un bivio politico: dove si intrecciano storie, carriere e forse qualche tradimento dell’ultimo minuto. Il finale, come spesso accade in questo casi, si scriverà con le sfumature dell’imprevisto

