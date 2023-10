Modica Calcio vince contro il Real Siracusa Belvedere

Il Modica Calcio è tornato alla vittoria e ha ottenuto una qualificazione ai quarti di Coppa Italia. La partita è stata molto combattuta e ha visto alcune disattenzioni da parte del Modica, ma alla fine hanno portato a casa una vittoria complessiva di 5-2 considerando il risultato dell’andata contro il Real Siracusa Belvedere.

Il primo tempo è stato dominato dai padroni di casa, che cercavano disperatamente di segnare gol per garantire la qualificazione. Il gol di Cicero al 12′ è stato un ottimo inizio per il Modica Calcio, ma il pareggio siracusano di Montagno alla fine del primo tempo ha complicato le cose.

La ripresa ha visto il Modica tornare in vantaggio con Agodirin, e sembra che abbiano gestito la partita in modo più sicuro in attesa della chiusura. Tuttavia, un’altra distrazione ha portato al pareggio di Montagno, ma alla fine la vittoria è stata sigillata da Savasta nel minuto 93.

Real Siracusa – Modica Calcio 2-3

Real Siracusa: Di Silvestro, Puzzo, Di Stefano, Barcio, Brancato, Toure Drissa, Montagno, Sillah Kebba, Ferla, Quarto, Fontana. Panchina: Aglianò, Guzzardi, Sigona, Miraglia, Rossitto, Azzaro, Frittitta, Nanè, Di Dio. Allenatore: Elio Moncada.

Modica Calcio: Genovese L., Ababei, Cacciola, Guerci, Ferotti, Diop, Genovese, Palermo, Agodirin, Cicero, Kebbeh. Panchina: Trovato, Ballatore, Vindigni, Prezzabile, Manfrè, Musso, Incatasciato, Savasta, Grasso. Allenatore: Giancarlo Betta.

Marcatori: 10’ pt Cicero (M), 45’ pt Montagno (S), 10’ st Agodirin (M), 40’ st Montagno (S), 48’ st Savasta (M)