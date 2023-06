Modica Calcio: la società rinconferma Giancarlo Betta alla guida tecnica

Sarà ancora Giancarlo Betta il tecnico del Modica Calcio nella stagione 2023-2024.

Mattia Pitino e Danilo Radenza hanno scelto infatti la linea della continuità, proseguendo nel dare piena fiducia al tecnico siracusano che ha condotto i rossoblu dal campionato di Promozione a quello di Eccellenza, aggiungendo poi la cavalcata in Coppa Italia e poi guidando, da agosto a dicembre e da febbraio ad aprile, il Modica nella prima stagione in quinta serie.



“Abbiamo voluto fortemente la riconferma di Giancarlo Betta – dichiarano i vertici della società modicana -. Riteniamo infatti che, nel panorama calcistico dilettantistico siciliano, lui rappresenti il giusto equilibrio tra competenze tecniche, valori umani e comportamentali. Per la nostra società questo è assai importante, perché è ciò che richiediamo a ciascuno dei componenti la rosa e gli staff dirigenziali e tecnici. Poi – proseguono Mattia Pitino e Danilo Radenza – a Giancarlo Betta ci lega un rapporto di profonda stima, fiducia e trasparenza. Lui stesso è molto legato all’ambiente e perfettamente integrato nel progetto Modica Calcio. Insieme al nuovo Direttore Sportivo, Fabio Arena, non abbiamo avuto dubbi nel ripartire da lui”.



Giancarlo Betta non nasconde il carico di entusiasmo e la voglia di ripagare la fiducia confermata. “Ho solo un modo per ringraziare per la fiducia Mattia Pitino e Danilo Radenza: lavorare con impegno ogni giorno. È questo ciò che serve ed è questo che determinerà poi la nostra stagione. Perché sono convinto che gli obiettivi non si costruiscono con le parole, ma con il lavoro quotidiano in campo. Personalmente – continua ancora il riconfermato tecnico rossoblu – sono molto contento di restare a Modica: è un ambiente che conosco, dove mi trovo bene ma soprattutto è una società che in questi pochi anni si è già imposta come tra le migliori del panorama calcistico siciliano. Ci sono le premesse per vivere una grande stagione”.