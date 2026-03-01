Modica Calcio, il sogno è a un passo: Valenca firma la vittoria che profuma di trionfo

MODICA – Il sogno si avvicina sempre di più. Il Modica Calcio torna alla vittoria superando la Messana per 1-0 grazie a una perla del capitano Valenca e mette una seria ipoteca sul campionato.

A sei giornate dalla fine, con 18 punti ancora a disposizione, la squadra guidata dal duo Pitino–Gugliotta mantiene 13 lunghezze di vantaggio sulla seconda in classifica. Un margine importante che avvicina sempre più i rossoblù al traguardo.

Avvio travolgente e capolavoro di Valenca

Il primo tempo si apre con un Modica aggressivo, determinato e pronto a lottare su ogni pallone. Dopo appena due minuti Sessa si ritrova tutto solo davanti a Ferrara, ma centra in pieno l’estremo difensore messinese. Sugli sviluppi dell’azione è Valenca a tentare la conclusione da fuori: Ferrara è costretto a superarsi per deviare in angolo.

Al 24’ altra grande occasione: cross di Valenca, impatto di Simone Brugaletta a pochi passi dalla porta, ma il difensore non calibra bene e manda alto.

Il gol è nell’aria e arriva al 33’. Valenca lascia partire un autentico missile dalla distanza: il pallone tocca la traversa e si deposita in rete, con Ferrara immobile. Una rete magistrale che decide la gara.

L’unico vero squillo della Messana nella prima frazione è una punizione di Rizzo che si stampa sulla traversa e termina fuori.

Ripresa di gestione, brivido finale

Nel secondo tempo il copione resta simile, anche se la Messana cresce con il passare dei minuti e prova a farsi vedere dalle parti di Romano. Le occasioni però latitano e i due portieri vengono chiamati soprattutto all’ordinaria amministrazione.

L’ultimo sussulto arriva nel finale: Buonasera tenta la conclusione disperata dalla distanza e centra la traversa, lasciando ai suoi solo il rammarico.

Un sogno costruito mattone dopo mattone

Il Modica vince con merito e continua a inseguire un obiettivo che la società costruisce da anni, passo dopo passo. Un traguardo che, se raggiunto, renderebbe giustizia agli sforzi del club e alla voglia di un’intera comunità di confrontarsi con palcoscenici più ambiziosi.

Ora lo sguardo è rivolto alle prossime due trasferte, a Leonforte e Lentini: un mese che potrebbe essere decisivo per chiudere definitivamente i giochi.

Tabellino

Modica Calcio – Messana 1-0

Modica Calcio: Romano; Parisi (30’ st Alioto), Valenca, Incatasciato, Sessa, Belluso (34’ st Savasta), Brugaletta S., Federico (10’ st Misseri), Intzidis, Cappello, Bonanno (20’ st Torres). Panchina: Truppo, Brugaletta N., Savasta, Alioto, Misseri, Sclafani, Spadaro, Torres, Fravola. Allenatore: Filippo Raciti.

Messana: Ferrara; Bonasera, Fragapane, Della Guardia, Sciotto (28’ pt Mazzola), Rizzo, Pannitteri, Gazzè (7’ st Gueye), Cannavò, Gargiulo (16’ pt Agolli), Genovese. Panchina: Lussetti, Mazzola, Deodato, Gueye, Mameli, Sottile, Agolli, Verdura, La Rosa. Allenatore: Antonio Venuto.

Marcatore: 33’ pt Valenca. Ammoniti: Bonanno (Modica), Pannitteri, Gueye, Agolli (Messana).



