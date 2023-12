Modica Calcio: arriva la supersfida contro Enna

Nuova sfida fondamentale per il Modica Calcio, ancora una volta in trasferta, questa volta l’avversario è la capolista Enna. La squadra capitanata da Vindigni sa quanto questa sfida sia importante e questa trascorsa è stata una settimana all’insegna del lavoro e della concentrazione.

Mister Strano potrà contare anche sui nuovi arrivi Basso e Palmisano, lavorando comunque con il gruppo che ha trovato al suo approdo a Modica per cercare di consolidare la mentalità vincente e la grinta che lo stesso tecnico dimostra ad ogni partita, pronto a trasmetterla ai suoi in campo.

Quella contro l’Enna è una gara difficile, che sin dall’inizio della stagione viene vista come una sfida al vertice. I padroni di casa arrivano a questa gara dopo quattro vittorie di fila, con l’ultima che ha registrato un netto 6-0 in casa dell’Atletico Catania. Una formazione solida che conta sui gol di Concimano e su un corale di tutto rispetto, con la difesa rossoblu che dovrà affrontare una domenica di concentrazione e grinta.

“Ci aspetta una gara tosta e difficile da giocare, sicuramente loro sono una squadra preparata e starà a noi dimostrare di essere pronti – dichiara mister Strano – Il gruppo è coeso, specie dopo gli ultimi risultati ottenuti, poi sappiamo bene che ciò che comanda è il rettangolo di gioco e quindi dovremo essere bravi a dimostrarlo in campo. Sono felice dei nuovi arrivati, Palmisano conosceva già parecchi del gruppo, ma devo dire che ho a disposizione solo bravi ragazzi e questo aiuta ad amalgamare subito i nuovi arrivati”

Di seguito l’Elenco dei convocati per la gara di Domenica 17 Dicembre contro l’Enna:

Portieri: Basso, Marino, Trovato.

Difensori: Ababei, Ballatore, Cacciola, Diop, Ferotti, Musso, Vindigni.

Centrocampisti: Biondi, Cavallo, Guerci, Marsilio, Palermo, Palmisano, Parisi, Prezzabile.

Attaccanti: Agodirin, Azzara, Manfrè, Savasta.