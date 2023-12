Modica Calcio alla ricerca della finale di Coppa Italia

Il Modica Calcio, allenata da Giuseppe Strano, si prepara per un’importante sfida contro Paternò, questa volta per il ritorno delle Semifinali di Coppa Italia, dopo l’1-1 dell’andata. La formazione rossoblu è determinata a dare il massimo per superare una delle compagini più competitive della categoria.

La squadra dovrà fare a meno del capitano Vindigni, squalificato, il che richiederà un maggiore sforzo del reparto difensivo per proteggere la porta dagli attacchi avversari guidati da Micoli e gli altri giocatori.

Salvatore Incatasciato, in vista della partita, afferma: “Non stiamo attraversando un periodo semplice, ma abbiamo ancora molte partite in questo campionato. Metteremo tutto in campo per recuperare terreno in classifica. Sappiamo che a Paternò sarà una sfida difficile perché giocare contro di loro è sempre una battaglia. Non mancherà la nostra grinta e il nostro carattere per raggiungere una finale che è fondamentale anche per il morale.”

Di seguito l’elenco dei giocatori convocati per la partita di Mercoledì 20 Dicembre a Paternò: Portieri: Basso, Marino Difensori: Ababei, Ballatore, Cacciola, Diop, Ferotti, Mortellaro, Musso Centrocampisti: Biondi, Guerci, Incatasciato, Palermo, Palmisano, Parisi, Prezzabile Attaccanti: Agoridin, Azzara, Manfre’, Savasta