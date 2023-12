Modica Calcio: a Misterbianco la prima in panchina per Strano

Il debutto di Giuseppe Strano sulla panchina del Modica Calcio si avvicina, con la sfida contro il Misterbianco in programma tra pochi giorni. Nonostante il poco tempo a disposizione per preparare la squadra, la società si aspetta una reazione positiva, soprattutto in considerazione dell’impegno del gruppo di giocatori in questa trasferta difficile.

Il Misterbianco si è dimostrato una formazione solida nell’ultimo match, ottenendo un pareggio senza gol nel derby contro l’Atletico Catania e una vittoria convincente per 3-1 contro la Rocca Acquedolcese. Questo ha permesso loro di conquistare una posizione solida nella zona centrale della classifica, mostrando determinazione e grinta.

Il Modica ha attraversato un periodo complicato, comune a molte squadre durante una stagione, ma l’obiettivo è di superare questa fase e tornare a dimostrare il loro potenziale. L’intento è quello di superare i recenti risultati negativi e tornare a esibirsi al meglio, come nelle prime partite di questa stagione.

Il nuovo allenatore, Giuseppe Strano, ha espresso fiducia nella squadra dopo i primi due allenamenti. Ha notato che i giocatori si conoscono bene e sembrano essere coesi, ma è consapevole che la vera valutazione avverrà sul campo durante la partita. Strano riconosce le qualità del Misterbianco, evidenziando il loro spirito combattivo e la determinazione su ogni pallone. L’obiettivo sarà, quindi, mostrare la stessa dedizione e far emergere le proprie capacità durante il match.