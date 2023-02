Modica “baciata” dalla fortuna: vinti 20 mila euro al 10eLotto

La dea bendata continua a baciare la provincia di Ragusa. Stavolta, è la città di Modica ad aver riportato una importante vincita grazie al 10eLotto. Come riporta Agipronews è stato centrato un 9 da 20mila euro.

10 E LOTTO, PREMI IN TUTTA ITALIA

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 26,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 574 milioni dall’inizio dell’anno.