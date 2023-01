Il 10eLotto bacia Ragusa: vinti 20 mila euro

E’ ancora Ragusa una delle città maggiormente baciate dalla fortuna: è stato centrato al 10eLotto un 9 da 20 mila euro. Ma è festa in tutta la Sicilia visto che in totale sono stati vinti 60 mila euro, come riporta Agipronews.

10ELOTTO: LE ALTRE VINCITE IN SICILIA

In particolare, a Caltagirone si festeggia un 6 oro da 10 mila euro e a Brolo, in provincia di Messina, è stato centrato un 8 oro da 30 mila euro.