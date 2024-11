Modica, “alimenti – amo” screening del diabete organizzato dal Lions Club

Il Lions Club di Modica ha promosso un’importante iniziativa di prevenzione e sensibilizzazione sul diabete, denominata “Alimenti-amo”, presso la sezione alberghiera dell’Istituto Professionale “Principe Grimaldi”. Questo evento si è focalizzato sull’importanza di una corretta alimentazione come strumento di prevenzione contro il diabete e altri disturbi metabolici, con la partecipazione attiva di studenti e professionisti della salute.

Screening glicemico e sensibilizzazione

Durante l’iniziativa, 80 studenti si sono sottoposti volontariamente a un test di screening glicemico, condotto dai medici Laura Pisana e Giovanni Ruta e dal farmacista Joselito Cannata, tutti soci del Lions Club Modica. Per gli studenti con valori glicemici superiori alla norma, sono stati suggeriti controlli approfonditi in collaborazione con i propri medici di famiglia, evidenziando così l’importanza di un monitoraggio precoce della salute.

Focus sull’alimentazione

L’iniziativa ha posto grande enfasi sull’adozione di un’alimentazione sana come pilastro per la prevenzione del diabete. Gli studenti hanno ricevuto confezioni di frutta secca, scelta simbolica e pratica per evidenziare il ruolo di alimenti sani nel contrastare la sindrome metabolica, spesso associata allo sviluppo del diabete.

Impegno verso i giovani

Giovanni Liberatore, presidente del Lions Club Modica, ha sottolineato l’importanza di momenti come questo, che offrono ai giovani l’opportunità di riflettere su salute e stili di vita. L’attività rientra nelle iniziative promosse dai Lions nel mese di novembre in occasione della Giornata Mondiale del Diabete, e si inserisce in un programma più ampio di interventi che il Lions Club intende portare avanti, coinvolgendo altre scuole e promuovendo una maggiore consapevolezza sui rischi legati al diabete.

