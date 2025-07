Modica, abbandona divani per strada dopo il rifiuto del CCR: individuato e multato grazie alle telecamere

Si era visto negare l’accesso al Centro Comunale di Raccolta per smaltire dei vecchi divani e, invece di tornare indietro o seguire le procedure corrette, ha deciso di disfarsene abbandonandoli su una strada pubblica. Ma la sua “furbata” è durata poco: grazie alle immagini delle telecamere e alla prontezza della Polizia Locale, l’uomo è stato identificato, rintracciato e pesantemente sanzionato.

L’episodio, accaduto nei pressi del CCR di Contrada Michelica, ha sollevato l’indignazione dell’amministrazione comunale e della cittadinanza. L’uomo, alla guida di un furgone da lavoro, si era recato regolarmente al centro di raccolta. Tuttavia, la normativa vigente vieta l’accesso a mezzi professionali, e il personale gli ha negato l’ingresso. Da lì, la scelta assurda: abbandonare gli ingombranti in strada, a pochi metri dal centro.

Una segnalazione ha dato il via alle indagini. Gli agenti della Polizia Locale, coordinati dal comandante Rosario Cannizzaro, hanno analizzato i filmati delle videocamere di sorveglianza e individuato il mezzo. In un primo momento, il proprietario del furgone ha dichiarato di averlo prestato a un amico. Quest’ultimo, poi identificato, è stato sanzionato per abbandono illecito di rifiuti. Oltre alla multa, si valuta anche il profilo penale della condotta.

© Riproduzione riservata