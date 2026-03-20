Misure restrittive ignorate a Vittoria: Polizia interviene e denuncia due uomini

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà due uomini, rispettivamente di 40 e 44 anni, per violazione delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.

Durante i normali servizi di controllo del territorio, gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria hanno notato un’autovettura sospetta lungo le vie cittadine, con a bordo i due soggetti. A seguito del controllo, è emerso che entrambi erano sottoposti a misure restrittive: il 40enne agli arresti domiciliari presso il Comune di Francofonte, e il 44enne all’obbligo di dimora nello stesso Comune, oltre alla Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza.

I due uomini, trovati al di fuori del territorio previsto dalle rispettive misure, sono stati accompagnati presso gli uffici del Commissariato di Vittoria, dove al termine degli accertamenti di rito sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ragusa.

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