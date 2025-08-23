Mister Italia 2025: c’è un ragazzo di Modica tra i prefinalisti

Tra i 70 prefinalisti nazionali di Mister Italia 2025 spicca un giovane di Modica: Emanuele Donzella, 26 anni, muratore, appassionato di calcio, palestra e cinema. Il concorso, considerato la versione maschile di Miss Italia e organizzato da Claudio Marastoni, ha lanciato nel tempo volti noti come Raffaello Balzo, Paolo Crivellin e Luca Onestini.

Prefinale nazionale a Giulianova

Emanuele sarà impegnato mercoledì 27 agosto a Giulianova (TE), in piazza del Mare, dove si svolgerà la prefinale nazionale con 70 ragazzi selezionati da tutta Italia. Soltanto 40 di loro accederanno alla finalissima di Pescara, allo Stadio del Mare, dove sarà eletto il successore del bresciano Matteo Dall’Osto, vincitore dell’edizione 2024.

Profilo di Emanuele Donzella

Alto 1,91 m, Emanuele unisce la forza fisica al fascino, allenandosi regolarmente in palestra e giocando a calcio. La sua passione per il cinema completa il profilo di un ragazzo poliedrico pronto a confrontarsi sul palcoscenico nazionale.

Come seguire Mister Italia 2025

Per seguire l’avventura di Emanuele Donzella in Abruzzo, è possibile collegarsi ai canali social ufficiali del concorso: Facebook e Instagram @concorsomisteritalia.

© Riproduzione riservata