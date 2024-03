Mirri “A marzo il Palermo nel nuovo centro sportivo di Torretta”

“Mi sento di aver raggiunto una promozione eterna, da questa il Palermo non potrà mai retrocedere. Avere una casa, un luogo dove sviluppare talenti è un qualcosa di decisivo. L’abbiamo trovata dopo 122 anni: oggi non è un giorno come gli altri”. A dirlo è il presidente del Palermo, Dario Mirri, presente a Torretta, località nel palermitano in cui sorgerà il nuovo centro sportivo rosanero.

