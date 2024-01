Minacciava e picchiava da mesi la compagna: arrestato un giovane di 22 anni di Ragusa

Una chiamata al 112 e il successivo intervento dei carabinieri dopo mesi e mesi di violenze domestiche e minacce. Una giovane donna originaria di Monterosso Almo è stata vittima delle condotte violente da parte del compagno, un uomo di 22 anni di Ragusa. L’intervento delle forze dell’ordine ha fotografato una situazione preoccupante. L’uomo, con fare minaccioso e visibilmente agitato, chiedeva di entrare in casa per raccogliere gli effetti personali. La donna, con segni vistosi di violenza, ha confidato ai militari che da diversi mesi veniva picchiata, ingiuriata e minacciata dal compagno. L’ultimo episodio si era verificato la mattina di quello steso giorno. Oltre ai carabinieri, è intervenuta anche la polizia.

CONTINUE MINACCE



Alla vista dei carabinieri l’uomo ha dapprima assunto un atteggiamento collaborativo e mentre veniva accompagnato per raccogliere i propri effetti personali per poi essere allontanato, ha improvvisamente inveito contro la compagna, minacciandola di morte e impugnando una marmitta. Per fortuna, l’intervento dei militari ha evitato il peggio. L’uomo è stato “disarmato” e condotto in caserma. Dai controlli è emerso che era già stato destinatario del provvedimento di ammonimento. Ma durante le procedure il 22enne ha iniziato ad essere ostile, minacciando i carabinieri. Infine, è stato arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni e per minacce a pubblico ufficiale. E’ stato portato in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.