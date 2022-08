Migranti in 57 alla deriva in Sar Malta

Circa 57 persone in pericolo in zona Sar maltese. A lanciare l’sos è Alarm Phone. “Durante la notte siamo stati contattati da una barca in pericolo, partita dal Libano in direzione Italia. Stanno andando alla deriva”. Le autorità de La Valletta, secondo quanto denunciato dall’ong, “non rispondono alle loro chiamate Sos anche se è loro dovere. Salvateli ora”. foto di repertorio

