Metroferrovia Ragusa: gara deserta per la fermata Colajanni, il progetto si rimodula

Ancora un nulla di fatto per la realizzazione della prima fase della metroferrovia di Ragusa. La gara per la costruzione della fermata Colajanni e l’adeguamento della stazione ferroviaria di Ragusa, per un valore di circa 6,5 milioni di euro, è andata deserta. Il bando, pubblicato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), includeva interventi di riqualificazione della stazione centrale e la creazione della nuova fermata metropolitana Colajanni. Questo rappresenta solo una parte del piano più ampio che prevede l’armamento e l’installazione di impianti di sicurezza, finanziato da fondi inseriti in accordi quadro con un investimento complessivo di 13,5 milioni di euro.

Dotare Ragusa di un sistema ferroviario metropolitano

La metroferrovia, nelle sue intenzioni iniziali, ambisce a dotare Ragusa di un sistema ferroviario metropolitano. Oltre alla fermata Colajanni e alla riqualificazione della stazione centrale, sono previsti la costruzione della nuova stazione di Cisternazzi, che servirà l’area in espansione e il nuovo polo ospedaliero, e il restyling della stazione di Ibla. Un progetto che, con le sue fermate distribuite in vari punti strategici della città, dovrebbe contribuire a migliorare la mobilità urbana, alleggerendo il traffico e incentivando l’uso del trasporto pubblico.

Il progetto della metroferrovia avrebbe dovuto essere completato già da qualche anno. Tuttavia, vari ritardi e difficoltà nell’aggiudicazione degli appalti hanno impedito la sua realizzazione nei tempi previsti. Il piano originario includeva anche la costruzione di ascensori per superare i dislivelli che oggi complicano la mobilità nel centro storico, ma soprattutto si sperava di avviare un vero cambiamento nella mentalità dei cittadini, storicamente poco propensi a usare i mezzi pubblici rispetto alle grandi città.

La speranza è che, una volta completati i lavori, l’introduzione di mezzi moderni e una rete ferroviaria metropolitana efficiente possa attirare sempre più ragusani verso il trasporto pubblico, contribuendo a ridurre la congestione del traffico urbano, soprattutto nelle aree centrali, e migliorando l’accessibilità ai parcheggi. Tuttavia, con il bando andato deserto e ulteriori rimodulazioni necessarie, i tempi di attesa per la realizzazione del progetto si allungano ancora una volta. Non è chiaro quando la metroferrovia diventerà finalmente una realtà operativa per la città di Ragusa.

