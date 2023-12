Meteo: temperature elevate fino a San Silvestro, poi arriva la pioggia

Le previsioni meteorologiche per la fine del 2023 e l’inizio del 2024 mostrano un quadro meteorologico variegato in Italia. Si prevede che San Silvestro sarà caratterizzato da un’area di alta pressione sul Mediterraneo, causando condizioni di caldo anomalo nel sud Europa e la presenza di gelo intenso nel nord della Scandinavia. Inoltre, si prospetta maltempo tra Svezia e Danimarca e venti forti in Inghilterra, Francia, Belgio ed Olanda.

In Italia, nella notte del 31 dicembre, si prevede un Nord un po’ più mosso rispetto ad altre zone, mentre altrove continueranno le condizioni miti, perlopiù anticicloniche. Durante la mattina del 31 dicembre, il tempo sarà generalmente asciutto in tutto il Paese, ma nel pomeriggio e soprattutto in serata sono previste nevicate sulle Alpi e piogge tra Liguria, Toscana e il versante tirrenico. Durante la notte si potrebbero verificare leggeri piovaschi a Genova, Milano, Venezia, Trieste, Firenze, Roma e Napoli, con temperature che oscilleranno tra i 7°C di Milano e Venezia e i 12°C di Firenze, Roma e Napoli, raggiungendo anche i 15 gradi in Sicilia. Si prevedono temperature insolitamente elevate per la notte di fine dicembre.

SARA’ UN CALDA NOTTE DI SAN SILVESTRO

Anche in montagna, soprattutto sulla dorsale appenninica, si osserveranno temperature piuttosto miti. Tuttavia, sulle Alpi, sono previste nevicate tra il 31 dicembre e il primo gennaio, fino a un’altitudine di circa 1300 metri. Fino al 31 dicembre, il tempo sarà generalmente grigio nelle pianure e soleggiato in montagna, con un’ampia presenza dell’anticiclone nordafricano che renderà il tempo piuttosto monotono fino a domenica (esclusa), con schiarite più frequenti al Sud e sul versante adriatico.

Il primo giorno del 2024 potrebbe portare qualche fiocco di neve sulle Alpi, ma in generale le temperature saranno superiori alla media, con un aumento fino a 8-10 gradi rispetto alle medie stagionali.