Meteo: sarà caldo torrido almeno fino a Ferragosto. Marina di Ragusa presa d’assalto

L’anticiclone Caronte continua a dominare il clima in Sicilia, portando condizioni di bel tempo sulle coste e un cielo più nuvoloso nelle zone interne. Le temperature restano elevate, con Palermo in “bollino rosso” e una temperatura percepita di 37 gradi. Messina ha un “bollino arancione” con 39 gradi percepiti, mentre Catania è in “bollino giallo” con 38 gradi. Anche a Ragusa non si scherza, con temperature che sfiorano i 38 gradi. Stamani, chi ha potuto, si è recato a Marina di Ragusa, dove le spiagge sono state prese letteralmente d’assalto dai villeggianti.

Le previsioni

Le previsioni per oggi, 11 agosto, indicano cieli sereni o poco nuvolosi lungo i litorali tirrenico e ionico, e solo qualche addensamento serale sul litorale meridionale. Sull’Appennino e nelle zone interne, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con un aumento della nuvolosità nel pomeriggio. I venti saranno deboli, principalmente occidentali, in rotazione verso nord-est. I mari, compreso il Basso Tirreno e il Canale di Sicilia, resteranno poco mossi.

Lunedì 12 agosto, il tempo resterà stabile e soleggiato su tutta l’isola, con venti deboli e mari poco mossi. Le temperature continueranno a essere alte, garantendo una giornata tipicamente estiva sotto l’influenza dell’anticiclone Caronte.

