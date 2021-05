Meteo Oggi: in Sicilia, una parentesi di caldo anomalo: oggi, si superano i 25 gradi - Ragusa Oggi

Meteo Oggi: in Sicilia, una parentesi di caldo anomalo: oggi, si superano i 25 gradi

“Anche in questi primi giorni della settimana il tempo sarà dettato da un flusso in quota di correnti occidentali – osservano i meteorologi di IconaMeteo.it -, associate oggi a una vivace ventilazione anche al suolo ed a un temporaneo afflusso di aria calda sul medio Adriatico, al Sud e in Sicilia: localmente la colonnina di mercurio supererà la soglia dei 25 gradi.

Questa parentesi di caldo tenderà ad attenuarsi rapidamente già da martedì.Nella giornata di oggi le regioni di Nord-Est vivranno ancora condizioni meteo instabili, mentre sul resto del Paese si osserveranno ampi rasserenamenti. Un nuovo nucleo di aria fresca e instabile avanzerà martedì pomeriggio sulle regioni nord-orientali, dove, specie in serata e nella notte successiva, si svilupperanno numerose celle temporalesche.

Mercoledì assisteremo poi alla discesa di aria fredda in quota, che sarà associata a isolati episodi di instabilità che potranno coinvolgere anche le zone appenniniche centro-meridionali”.

Sulle regioni di Nord-Ovest, al Sud e sulle Isole maggiori il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nuvolosità variabile sulle restanti regioni centrali, in diradamento nel corso della giornata. Sulle regioni nord-orientali e sull’estremo est della Lombardia nel pomeriggio si potranno ancora verificare brevi rovesci o temporali, più probabili lungo le Prealpi, sull’alto Friuli, su Veneto occidentale, su est Emilia.

Temperature in calo sulla Sardegna, in aumento al Nord-Ovest, in Emilia Romagna e al Centro-Sud: valori diffusamente superiori ai 20 gradi, con punte oltre i 25 gradi lungo il medio Adriatico, al Sud e sulla Sicilia.Soffieranno venti da moderati a tesi occidentali su Emilia Romagna, sui mari e sulle regioni centro-meridionali, con forti raffiche di Libeccio tra il mar Ligure, l’Appennino settentrionale e la Romagna fino a 60-70 Km/h. Föhn al Nord-Ovest. Risulteranno fino a molto mossi il mar Ligure, il Tirreno centro-settentrionale ed il mare di Sardegna; mosso lo Ionio, poco mossi gli altri.