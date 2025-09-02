Meteo Italia: torna il caldo al Centro-Sud. Il 7 settembre appuntamento imperdibile con l’eclissi totale di luna

Dopo le intense perturbazioni che hanno colpito l’Italia tra la fine di agosto e l’inizio di settembre, il meteo si prepara a un nuovo cambio di scenario. Come spiega Manuel Mazzoleni, meteorologo di 3bmeteo.com, l’alta pressione tornerà a dominare il Mediterraneo centrale, regalando giornate stabili e soleggiate soprattutto al Centro-Sud.

Dopo il maltempo, torna l’anticiclone

Le perturbazioni legate ai resti dell’ex uragano Erin e dell’ex tempesta tropicale Fernand hanno lasciato spazio a un clima più tranquillo. Già da metà settimana, infatti, il Centro-Sud vivrà condizioni di tempo stabile, con cieli sereni e temperature in aumento.

Diversa la situazione al Nord Italia, dove tra giovedì e venerdì il passaggio di una perturbazione proveniente da oltralpe porterà instabilità su Alpi, Prealpi, pedemontane, Levante Ligure e Nord-Ovest della Toscana.

La Luna di Sangue a rischio nuvole

Tra domenica 7 settembre e l’inizio della prossima settimana, una nuova perturbazione potrebbe disturbare uno degli eventi astronomici più attesi: la Luna di Sangue, l’eclissi totale di Luna visibile anche dall’Italia. Secondo Mazzoleni, il transito di nuvolosità medio-alta potrebbe ridurre la visibilità dello spettacolo, ma senza rovinare del tutto l’osservazione. L’eclissi sarà parziale per l’Italia: ingresso nella penombra terrestre alle 17:28, ingresso totale nell’ombra alle 19:30 (con la Luna che sorgerà già parzialmente eclissata), massimo dell’eclissi alle 20:13, uscita completa dal cono di penombra alle 22:55.

Temperature in rialzo: clima quasi estivo

Parallelamente, l’anticiclone porterà un aumento termico con valori tipicamente estivi:

Centro-Nord: massime tra 28 e 30°C, con punte di 31-32°C su Emilia-Romagna e zone interne tirreniche

Sud e Isole: punte fino a 34-36°C, in particolare su Sicilia, Puglia e settori ionici

Un vero e proprio ritorno dell’estate, che accompagnerà gli italiani almeno fino alla prima metà di settembre.

