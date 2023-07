Meteo: fino a mercoledì caldo e afa ma dal fine settimana brusco calo termico

Ancora caldo per tre giorni ma da giovedì, l’Italia sarà investita da un vortice ciclonico dal Nord Europa che porterà un brusco calo delle temperature tra i 10 e i 12 gradi e maltempo. E’ quanto annuncia Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it.

LE PREVISIONI

Fino a tutta la giornata di mercoledì 2 agosto il meteo sarà contrassegnato da cieli in prevalenza sereni, fatta eccezione per qualche nube di passaggio e alcuni addensamenti più consistenti sulle regioni alpine e prealpine dove saranno sempre possibili isolati temporali specialmente nelle ore più calde. Le temperature, riusciranno a salire nuovamente verso la soglia dei 40°C, specie in Sicilia. Entro il weekend, però, il ciclone si abbatterà su tutta l’Italia provocando un crollo delle temperature, anche nell’ordine di 10-12°C rispetto all’avvio di settimana. Ma fino a mercoledì, in tutto il sud Italia, le temperature saranno alte e le giornate calde e afose.