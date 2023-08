Meteo: è in arrivo il ciclone Circe. Preparatevi ad un assaggio d’autunno

E’ in arrivo sull’Italia a partire da oggi e per tutto il fine settimana il ciclone “Circe”, un ciclone d’agosto decisamente insolito per il nostro Paese e che porterà ad un significativo calo termico e a piogge, anche molto intese. Secondo i meteorologi de “Il Meteo.it”, il ciclone colpirà prima il Nord e poi si sposterà gradualmente verso sud.

METEO: LE PREVISIONI PER IL FINE SETTIMANA





– Giovedì 3. Al Nord: piogge in Liguria di levante e Nord-Est alternate a schiarite; maltempo in arrivo dalla sera. Al Centro: soleggiato a tratti variabile, qualche piovasco in Alta Toscana. Al Sud: bella giornata con temperature in ulteriore aumento.



– Venerdì 4. Al Nord: temporali diffusi, calo termico. Al Centro: temporali sparsi e vento. Al Sud: soleggiato e clima caldo, qualche acquazzone in arrivo dalla sera.



– Sabato 5. Al Nord: qualche rovescio residuo specie ad Est, fresco. Al Centro: rovesci specie sulle adriatiche. Al Sud: temporali forti in transito.