Meteo: continua l’ondata di maltempo ma il sud sarà meno coinvolto. La causa? Un fronte polare più basso della media

L’Italia continua a essere colpita da un’ondata di maltempo senza tregua, specialmente al Centro-Nord, dove piogge intense e abbondanti stanno creando potenziali criticità. Il meteorologo Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com spiega che gli anticicloni, spostati verso nord, lasciano il Mediterraneo esposto a perturbazioni ripetute, alimentate da aria calda e molto umida. Questa situazione sta causando precipitazioni eccezionali, con il Centro-Nord interessato da piogge e rovesci, preludio di una fase perturbata che durerà fino al weekend. Fenomeni intensi sono attesi soprattutto in Lazio, Umbria, Toscana, Emilia Romagna e Triveneto, con possibili nubifragi tra Piemonte e Liguria nel fine settimana.

A sud maltempo meno marcato

Nel Sud, il maltempo sarà meno marcato, con piogge occasionali, ad eccezione della Sardegna, dove sono attesi temporali forti. Le temperature si manterranno miti a causa delle correnti umide dai quadranti meridionali.

Francesco Nucera di 3bmeteo.com attribuisce queste condizioni meteorologiche estreme a uno spostamento verso sud del Fronte Polare, che separa l’aria calda subtropicale da quella fredda polare. Questo spostamento, in atto dal mese di settembre, ha causato un aumento delle precipitazioni in Europa occidentale. A contribuire all’intensità delle piogge sono anche i “fiumi atmosferici”, correnti cariche di umidità provenienti dall’Atlantico tropicale, che amplificano l’entità delle precipitazioni, in particolare su Italia e Francia.

